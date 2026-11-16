CAC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

CAC lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 14.30 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CAC 15.87 JPY je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 14.12 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CAC 12.46 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch