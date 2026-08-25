CAC 40-Wert Vivendi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vivendi von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurde das Vivendi-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1.81 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 551.317 Vivendi-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 1.67 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 920.15 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 7.99 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Vivendi eine Marktkapitalisierung von 1.60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch