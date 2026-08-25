Vivendi Aktie 1165915 / FR0000127771
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Vivendi-Anlage unter der Lupe
|
25.08.2026 10:02:17
CAC 40-Wert Vivendi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vivendi von vor 3 Jahren bedeutet
So viel hätten Anleger mit einem frühen Vivendi-Investment verlieren können.
Heute vor 3 Jahren wurde das Vivendi-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1.81 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 551.317 Vivendi-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 1.67 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 920.15 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 7.99 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete Vivendi eine Marktkapitalisierung von 1.60 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Vivendi S.A.
Analysen zu Vivendi S.A.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI knapp fester -- DAX in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Handel zeigt sich freundlich. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich im Plus. Die asiatischen Börsen bewegen sich in unterschiedliche Richtungen.