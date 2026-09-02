CAC 40-Wert Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Veolia Environnement von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der Veolia Environnement-Aktie statt. Zum Handelsende standen Veolia Environnement-Anteile an diesem Tag bei 28.74 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 34.792 Veolia Environnement-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’132.84 EUR, da sich der Wert eines Veolia Environnement-Anteils am 01.09.2026 auf 32.56 EUR belief. Aus 1’000 EUR wurden somit 1’132.84 EUR, was einer positiven Performance von 13.28 Prozent entspricht.

Am Markt war Veolia Environnement jüngst 23.86 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch