CAC 40-Wert Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Veolia Environnement-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde das Veolia Environnement-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 19.87 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die Veolia Environnement-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 503.232 Veolia Environnement-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2026 gerechnet (31.95 EUR), wäre die Investition nun 16’078.25 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 60.78 Prozent angewachsen.

Veolia Environnement wurde jüngst mit einem Börsenwert von 23.36 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch