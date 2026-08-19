CAC 40-Wert Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veolia Environnement von vor einem Jahr abgeworfen

Das Veolia Environnement-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Veolia Environnement-Papier bei 30.56 EUR. Bei einem Veolia Environnement-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 327.225 Veolia Environnement-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’073.30 EUR, da sich der Wert einer Veolia Environnement-Aktie am 18.08.2026 auf 33.84 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 10.73 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Veolia Environnement belief sich zuletzt auf 24.77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch