CAC 40-Wert Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veolia Environnement von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Veolia Environnement-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 26.51 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.771 Veolia Environnement-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Veolia Environnement-Papiers auf 34.98 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 131.93 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31.93 Prozent vermehrt.

Veolia Environnement markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 25.10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch