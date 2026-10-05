CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Unibail-Rodamco von vor 10 Jahren eingebracht

Unibail-Rodamco-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 227.90 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Unibail-Rodamco-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.439 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 38.40 EUR, da sich der Wert einer Unibail-Rodamco-Aktie am 02.10.2026 auf 87.52 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 61.60 Prozent gleich.

Unibail-Rodamco wurde am Markt mit 12.65 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch