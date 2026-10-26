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|Unibail-Rodamco-Investition im Blick
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26.10.2026 10:02:25
CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unibail-Rodamco-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren Unibail-Rodamco-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 5 Jahren wurden Unibail-Rodamco-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Unibail-Rodamco-Papier an diesem Tag bei 67.56 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Unibail-Rodamco-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.480 Unibail-Rodamco-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 133.36 EUR, da sich der Wert einer Unibail-Rodamco-Aktie am 23.10.2026 auf 90.10 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 33.36 Prozent.
Am Markt war Unibail-Rodamco jüngst 13.02 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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