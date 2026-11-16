CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unibail-Rodamco-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurden Unibail-Rodamco-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Unibail-Rodamco-Papier an diesem Tag 53.12 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.883 Unibail-Rodamco-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 175.38 EUR, da sich der Wert eines Unibail-Rodamco-Papiers am 13.11.2026 auf 93.16 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 75.38 Prozent gesteigert.

Am Markt war Unibail-Rodamco jüngst 13.47 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch