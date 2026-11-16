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16.11.2026 10:02:16
CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unibail-Rodamco-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Unibail-Rodamco-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 3 Jahren wurden Unibail-Rodamco-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Unibail-Rodamco-Papier an diesem Tag 53.12 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.883 Unibail-Rodamco-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 175.38 EUR, da sich der Wert eines Unibail-Rodamco-Papiers am 13.11.2026 auf 93.16 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 75.38 Prozent gesteigert.
Am Markt war Unibail-Rodamco jüngst 13.47 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Unibail-Rodamco
Analysen zu Unibail-Rodamco
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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