CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unibail-Rodamco von vor einem Jahr eingefahren

Die Unibail-Rodamco-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Unibail-Rodamco-Papier bei 89.88 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 111.259 Unibail-Rodamco-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2026 auf 94.16 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’476.19 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4.76 Prozent zugenommen.

Unibail-Rodamco war somit zuletzt am Markt 13.61 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch