Unibail-Rodamco Aktie 41347206 / FR0013326246
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28.09.2026 10:02:19
CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unibail-Rodamco von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Unibail-Rodamco-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Unibail-Rodamco-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 66.93 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 149.410 Unibail-Rodamco-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 25.09.2026 auf 91.72 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’703.87 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 37.04 Prozent angewachsen.
Unibail-Rodamco markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13.25 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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