Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit Unibail-Rodamco-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 63.85 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Unibail-Rodamco-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 15.662 Unibail-Rodamco-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’409.87 EUR, da sich der Wert eines Unibail-Rodamco-Anteils am 20.11.2026 auf 90.02 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 40.99 Prozent.

Insgesamt war Unibail-Rodamco zuletzt 13.01 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch