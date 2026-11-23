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|Rentabler Unibail-Rodamco-Einstieg?
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23.11.2026 10:02:22
CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unibail-Rodamco von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Unibail-Rodamco-Investment verdienen können.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit Unibail-Rodamco-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 63.85 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Unibail-Rodamco-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 15.662 Unibail-Rodamco-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’409.87 EUR, da sich der Wert eines Unibail-Rodamco-Anteils am 20.11.2026 auf 90.02 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 40.99 Prozent.
Insgesamt war Unibail-Rodamco zuletzt 13.01 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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