CAC 40-Wert Thales-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Thales-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurde das Thales-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 81.30 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in Thales-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12.300 Thales-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 12.11.2026 2’797.05 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 227.40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 179.70 Prozent vermehrt.

Der Thales-Wert an der Börse wurde auf 47.34 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch