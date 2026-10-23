CAC 40-Wert Thales-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Thales-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das Thales-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Thales-Aktie 85.02 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das Thales-Papier investiert hätte, hätte er nun 11.762 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’666.43 EUR, da sich der Wert eines Thales-Papiers am 22.10.2026 auf 226.70 EUR belief. Damit wäre die Investition um 166.64 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Thales bezifferte sich zuletzt auf 47.26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch