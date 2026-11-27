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|Profitables Thales-Investment?
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27.11.2026 10:02:31
CAC 40-Wert Thales-Aktie: So viel hätte eine Investition in Thales von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Thales-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurde die Thales-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 226.50 EUR. Bei einem Thales-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.442 Thales-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 103.22 EUR, da sich der Wert eines Thales-Papiers am 26.11.2026 auf 233.80 EUR belief. Damit wäre die Investition 3.22 Prozent mehr wert.
Der Thales-Wert an der Börse wurde auf 46.76 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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