Heute vor 1 Jahr wurde die Thales-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 226.50 EUR. Bei einem Thales-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.442 Thales-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 103.22 EUR, da sich der Wert eines Thales-Papiers am 26.11.2026 auf 233.80 EUR belief. Damit wäre die Investition 3.22 Prozent mehr wert.

Der Thales-Wert an der Börse wurde auf 46.76 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch