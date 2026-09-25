CAC 40-Wert Thales-Aktie: So viel hätte eine Investition in Thales von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 25.09.2016 wurde das Thales-Papier an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 81.26 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 1.231 Thales-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.09.2026 gerechnet (232.20 EUR), wäre die Investition nun 285.75 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 185.75 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Thales eine Börsenbewertung in Höhe von 49.04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch