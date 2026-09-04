CAC 40-Wert Thales-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thales von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Thales-Anteile via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 222.10 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.450 Thales-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Thales-Papiers auf 234.70 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105.67 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 5.67 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Thales eine Börsenbewertung in Höhe von 48.71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch