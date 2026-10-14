Renault Aktie 293557 / FR0000131906
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14.10.2026 10:03:12
CAC 40-Wert Renault-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Renault von vor einem Jahr angefallen
Wer vor Jahren in Renault eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Am 14.10.2025 wurde die Renault-Aktie via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Renault-Anteile betrug an diesem Tag 33.63 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2.974 Renault-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Renault-Papiers auf 27.26 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 81.06 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -18.94 Prozent.
Insgesamt war Renault zuletzt 7.77 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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