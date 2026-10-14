CAC 40-Wert Renault-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Renault von vor einem Jahr angefallen

Am 14.10.2025 wurde die Renault-Aktie via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Renault-Anteile betrug an diesem Tag 33.63 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2.974 Renault-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Renault-Papiers auf 27.26 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 81.06 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -18.94 Prozent.

Insgesamt war Renault zuletzt 7.77 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch