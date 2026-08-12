Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’449 -0.9%  SPI 20’371 -0.7%  Dow 53’825 0.1%  DAX 26’331 -0.2%  Euro 0.9369 0.1%  EStoxx50 6’534 -0.3%  Gold 4’416 1.1%  Bitcoin 51’554 0.0%  Dollar 0.8126 0.2%  Öl 88.8 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Lenovo Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: Nebius stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: thyssenkrupp stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Sixt gewährt Anlegern Blick in die Bücher
AMD oder Intel? Bei dieser KI-Aktie könnte bis 2027 deutlich mehr drin sein
Suche...

Renault Aktie 293557 / FR0000131906

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lohnender Renault-Einstieg? 12.08.2026 10:02:28

CAC 40-Wert Renault-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Renault von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren Renault-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Renault
26.42 CHF -0.97%
Kaufen Verkaufen

Das Renault-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen Renault-Anteile an diesem Tag bei 76.00 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Renault-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.316 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 11.08.2026 37.55 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 28.54 EUR belief. Mit einer Performance von -62.45 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Renault war somit zuletzt am Markt 8.31 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Renault S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten