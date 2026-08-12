Renault Aktie 293557 / FR0000131906
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12.08.2026 10:02:28
CAC 40-Wert Renault-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Renault von vor 10 Jahren angefallen
Vor Jahren Renault-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Das Renault-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen Renault-Anteile an diesem Tag bei 76.00 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Renault-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.316 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 11.08.2026 37.55 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 28.54 EUR belief. Mit einer Performance von -62.45 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Renault war somit zuletzt am Markt 8.31 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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