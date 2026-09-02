Renault Aktie 293557 / FR0000131906
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|Lukratives Renault-Investment?
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02.09.2026 10:02:14
CAC 40-Wert Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Renault-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Renault-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit Renault-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Renault-Aktie bei 30.68 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.260 Renault-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 01.09.2026 auf 29.01 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 94.57 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 5.43 Prozent vermindert.
Renault wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8.60 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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