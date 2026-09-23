Publicis Aktie 180622 / FR0000130577
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Publicis-Investment im Blick
|
23.09.2026 10:02:24
CAC 40-Wert Publicis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Publicis von vor einem Jahr verdient
Investoren, die vor Jahren in Publicis-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Publicis-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 80.52 EUR. Bei einem Publicis-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 124.193 Publicis-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 22.09.2026 12’106.31 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 97.48 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21.06 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Publicis einen Börsenwert von 24.33 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Publicis S.A.
Analysen zu Publicis S.A.
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI freundlich -- DAX leichter -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kann am Mittwoch etwas zulegen, während der deutsche Leitindex abwärts tendiert. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.