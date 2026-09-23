CAC 40-Wert Publicis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Publicis von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Publicis-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 80.52 EUR. Bei einem Publicis-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 124.193 Publicis-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 22.09.2026 12’106.31 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 97.48 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21.06 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Publicis einen Börsenwert von 24.33 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch