Publicis Aktie 180622 / FR0000130577
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21.10.2026 10:02:15
CAC 40-Wert Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Publicis-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Publicis-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit der Publicis-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Publicis-Papier bei 87.48 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1.143 Publicis-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 115.40 EUR, da sich der Wert eines Publicis-Anteils am 20.10.2026 auf 100.95 EUR belief. Damit wäre die Investition um 15.40 Prozent gestiegen.
Insgesamt war Publicis zuletzt 25.36 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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