Publicis Aktie 180622 / FR0000130577
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07.10.2026 10:02:19
CAC 40-Wert Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Publicis-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Publicis-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der Publicis-Aktie statt. Zum Handelsende standen Publicis-Anteile an diesem Tag bei 56.90 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17.575 Publicis-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 06.10.2026 1’658.35 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 94.36 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 65.83 Prozent angewachsen.
Publicis markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 23.52 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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