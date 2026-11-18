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18.11.2026 10:02:06
CAC 40-Wert Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Publicis von vor einem Jahr eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Publicis-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 18.11.2025 wurde das Publicis-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Publicis-Aktie bei 84.42 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 11.846 Publicis-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2026 auf 101.55 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’202.91 EUR wert. Die Steigerung von 1’000 EUR zu 1’202.91 EUR entspricht einer Performance von +20.29 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Publicis belief sich zuletzt auf 26.10 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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