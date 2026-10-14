CAC 40-Wert Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Publicis von vor 10 Jahren eingefahren

Am 14.10.2016 wurde das Publicis-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Publicis-Aktie bei 54.56 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 183.298 Publicis-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.10.2026 auf 100.95 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18’503.90 EUR wert. Die Steigerung von 10’000 EUR zu 18’503.90 EUR entspricht einer Performance von +85.04 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Publicis belief sich zuletzt auf 24.66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch