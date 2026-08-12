Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
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12.08.2026 10:02:28
CAC 40-Wert Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pernod Ricard-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Pernod Ricard-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Pernod Ricard-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Pernod Ricard-Aktie an diesem Tag 96.12 EUR wert. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Pernod Ricard-Aktie investiert, befänden sich nun 104.037 Pernod Ricard-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Pernod Ricard-Papiers auf 69.22 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’201.41 EUR wert. Damit wäre die Investition um 27.99 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von Pernod Ricard bezifferte sich zuletzt auf 17.60 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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