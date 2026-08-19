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Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693

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Frühe Investition 19.08.2026 10:02:14

CAC 40-Wert Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pernod Ricard von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Pernod Ricard-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Pernod Ricard
63.45 CHF -0.95%
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit Pernod Ricard-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 192.55 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 0.519 Pernod Ricard-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 18.08.2026 35.41 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 68.18 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 64.59 Prozent gleich.

Pernod Ricard erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17.13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

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