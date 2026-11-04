CAC 40-Wert Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pernod Ricard-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 04.11.2025 wurden Pernod Ricard-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Pernod Ricard-Papier an diesem Tag bei 83.52 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 119.732 Pernod Ricard-Anteilen. Die gehaltenen Pernod Ricard-Papiere wären am 03.11.2026 8’172.89 EUR wert, da der Schlussstand 68.26 EUR betrug. Die Abnahme von 10’000 EUR zu 8’172.89 EUR entspricht einer negativen Performance von 18.27 Prozent.

Pernod Ricard war somit zuletzt am Markt 17.35 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch