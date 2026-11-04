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|Rentabler Pernod Ricard-Einstieg?
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04.11.2026 10:02:12
CAC 40-Wert Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pernod Ricard-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Pernod Ricard-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Am 04.11.2025 wurden Pernod Ricard-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Pernod Ricard-Papier an diesem Tag bei 83.52 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 119.732 Pernod Ricard-Anteilen. Die gehaltenen Pernod Ricard-Papiere wären am 03.11.2026 8’172.89 EUR wert, da der Schlussstand 68.26 EUR betrug. Die Abnahme von 10’000 EUR zu 8’172.89 EUR entspricht einer negativen Performance von 18.27 Prozent.
Pernod Ricard war somit zuletzt am Markt 17.35 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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