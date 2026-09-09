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Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693

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Lohnendes Pernod Ricard-Investment? 09.09.2026 10:02:26

CAC 40-Wert Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pernod Ricard von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Pernod Ricard-Einstiegs gewesen.

Pernod Ricard
57.01 CHF -0.35%
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Heute vor 1 Jahr wurde die Pernod Ricard-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 94.36 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Pernod Ricard-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.060 Pernod Ricard-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 60.72 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 64.35 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35.65 Prozent verringert.

Der Marktwert von Pernod Ricard betrug jüngst 15.38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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