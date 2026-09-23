Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
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23.09.2026 10:02:24
CAC 40-Wert Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pernod Ricard von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Pernod Ricard eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren wurden Pernod Ricard-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Pernod Ricard-Anteile bei 191.50 EUR. Bei einem Pernod Ricard-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 52.219 Pernod Ricard-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Pernod Ricard-Papiere wären am 22.09.2026 3’166.58 EUR wert, da der Schlussstand 60.64 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 68.33 Prozent eingebüsst.
Der Pernod Ricard-Wert an der Börse wurde auf 15.01 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
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Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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