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|Pernod Ricard-Anlage unter der Lupe
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25.11.2026 10:02:18
CAC 40-Wert Pernod Ricard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pernod Ricard von vor 10 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Pernod Ricard-Investment gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurde die Pernod Ricard-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 98.88 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 101.133 Pernod Ricard-Papiere. Die gehaltenen Pernod Ricard-Aktien wären am 24.11.2026 7’289.64 EUR wert, da der Schlussstand 72.08 EUR betrug. Die Abnahme von 10’000 EUR zu 7’289.64 EUR entspricht einer negativen Performance von 27.10 Prozent.
Alle Pernod Ricard-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17.92 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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