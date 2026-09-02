CAC 40-Wert Pernod Ricard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pernod Ricard-Investment von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem Pernod Ricard-Papier statt. Zum Handelsende stand die Pernod Ricard-Aktie an diesem Tag bei 106.95 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das Pernod Ricard-Papier investiert hätte, befänden sich nun 93.502 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Pernod Ricard-Papiere wären am 01.09.2026 5’847.59 EUR wert, da der Schlussstand 62.54 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 41.52 Prozent verringert.

Der Pernod Ricard-Wert an der Börse wurde auf 16.23 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch