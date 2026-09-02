Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühe Investition
|
02.09.2026 10:02:14
CAC 40-Wert Pernod Ricard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pernod Ricard-Investment von vor 10 Jahren verloren
Vor Jahren Pernod Ricard-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem Pernod Ricard-Papier statt. Zum Handelsende stand die Pernod Ricard-Aktie an diesem Tag bei 106.95 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das Pernod Ricard-Papier investiert hätte, befänden sich nun 93.502 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Pernod Ricard-Papiere wären am 01.09.2026 5’847.59 EUR wert, da der Schlussstand 62.54 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 41.52 Prozent verringert.
Der Pernod Ricard-Wert an der Börse wurde auf 16.23 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.
|
12:26
|Verluste in Paris: CAC 40 verbucht am Mittwochmittag Verluste (finanzen.ch)
|
10:02
|CAC 40-Wert Pernod Ricard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pernod Ricard-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
09:28
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
01.09.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Schwacher Handel: CAC 40 schwächelt (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 klettert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Pernod Ricard S.A.
|29.05.26
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|29.05.26
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|16.04.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.05.26
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|29.05.26
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|16.04.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.01.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|20.12.24
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|27.11.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|18.10.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|17.10.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|29.05.26
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|29.05.26
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|16.04.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: SMI sinkt leicht -- DAX tiefer -- Zurückhaltung an US-Börsen erwartet -- Asiens Börsen schlieesen im Minus
Der heimische Markt zeigt sich zur Wochenmitte mit leichten Verlusten, der deutsche Leitindex fällt etwas deutlicher. An den US-Aktienmärkten dürfte Vorsicht herrschen. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.