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Lukrative Orange-Anlage? 26.08.2026 10:02:15

CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Orange von vor 5 Jahren verdient

CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Orange von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Orange-Einstiegs gewesen.

Orange
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit Orange-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Orange-Papier an diesem Tag bei 9.69 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10.316 Orange-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.08.2026 auf 15.96 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 164.64 EUR wert. Mit einer Performance von +64.64 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Orange zuletzt 42.07 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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