CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Orange von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit Orange-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Orange-Papier an diesem Tag bei 9.69 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10.316 Orange-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.08.2026 auf 15.96 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 164.64 EUR wert. Mit einer Performance von +64.64 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Orange zuletzt 42.07 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch