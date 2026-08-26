Orange Aktie 720128 / FR0000133308
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26.08.2026 10:02:15
CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Orange von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen Orange-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit Orange-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Orange-Papier an diesem Tag bei 9.69 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10.316 Orange-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.08.2026 auf 15.96 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 164.64 EUR wert. Mit einer Performance von +64.64 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Orange zuletzt 42.07 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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