CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Orange von vor 5 Jahren verdient

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’212 3.3%  SPI 18’432 3.2%  Dow 46’584 -0.2%  DAX 23’999 4.7%  Euro 0.9209 -0.5%  EStoxx50 5’886 4.5%  Gold 4’815 2.3%  Bitcoin 56’382 -0.9%  Dollar 0.7873 -1.3%  Öl 94.5 -8.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Luzerner Kantonalbank125293061Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
USA und Iran vereinbaren Waffenruhe - Strasse von Hormus wird geöffnet
Shell senkt Prognose für Gas - Auch Aktien von Exxon, Chevron, BP & Co. im Blick
DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Energy von vor 3 Jahren eingefahren
MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEG Immobilien-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Suche...

Orange Aktie 720128 / FR0000133308

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Profitable Orange-Anlage? 08.04.2026 10:02:19

CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Orange von vor 5 Jahren verdient

CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Orange von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Orange-Einstiegs gewesen.

Orange
16.33 CHF -1.71%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Orange-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 10.56 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 94.697 Orange-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 07.04.2026 auf 18.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’704.55 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +70.45 Prozent.

Der Marktwert von Orange betrug jüngst 47.56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu Orange S.A. (ex France Télécom)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Orange S.A. (ex France Télécom)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wallstreet Live mit Tim Schäfer – Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick?

Inside Trading & Investment

09:21 Waffenstillstand im Iran-Konflikt
09:04 Marktüberblick: Ölpreise sacken ab
08:31 Dividenden: positive Entwicklung erwartet
06:08 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Kurse springen nach oben
07.04.26 Julius Bär: 12.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Deutsche Lufthansa AG
02.04.26 Wallstreet Live mit Tim Schäfer – Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick?
24.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Galderma, Lonza
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’363.77 19.38 BMKSEU
Short 13’616.86 13.98 SHRB5U
Short 14’126.20 8.94 SE0BNU
SMI-Kurs: 13’212.32 08.04.2026 09:56:06
Long 12’297.16 19.23 STABXU
Long 12’022.94 8.94 SRQB1U
Long 12’006.16 13.46 BHZSRU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an Rheinmetall-Aktie
Iran-Krieg im Fokus: SMI und DAX letztlich in Rot -- US-Börsen zum Handelsende uneins -- Asiens Börsen schliessen ohne grosse Ausschläge
Aktien von Roche, Novartis & Co letztlich im Minus.: Trump verhängt 100-Prozent-Zölle - Reduzierter Satz von 15% für die Schweiz
BASF Aktie News: Anleger greifen bei BASF am Dienstagmittag zu
Abseits von NVIDIA-Aktie: Warum Morgan Stanley Alibaba als grossen Profiteur der KI-Revolution sieht
Waffenruhe im Nahost-Konflikt: SMI über 13'000-Punkte-Marke -- DAX überspringt 23'000 Punkte -- Asiens Börsen mit 'Relief-Rally' - Nikkei legt kräftig zu