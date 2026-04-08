Orange Aktie 720128 / FR0000133308
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08.04.2026 10:02:19
CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Orange von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen Orange-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Orange-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 10.56 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 94.697 Orange-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 07.04.2026 auf 18.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’704.55 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +70.45 Prozent.
Der Marktwert von Orange betrug jüngst 47.56 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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