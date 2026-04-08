CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Orange von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Orange-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 10.56 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 94.697 Orange-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 07.04.2026 auf 18.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’704.55 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +70.45 Prozent.

Der Marktwert von Orange betrug jüngst 47.56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch