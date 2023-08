CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Orange-Investment verloren

Am 30.08.2018 wurde das Orange-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Orange-Anteile bei 14.06 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Orange-Papier investiert hätte, befänden sich nun 7.112 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.08.2023 gerechnet (10.37 EUR), wäre die Investition nun 73.76 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 26.24 Prozent eingebüsst.

Zuletzt verbuchte Orange einen Börsenwert von 27.43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

