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|Orange-Investmentbeispiel
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04.11.2026 10:02:12
CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Orange-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren Orange-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Orange-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 13.72 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Orange-Aktie investiert hätte, hätte er nun 72.913 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’071.82 EUR, da sich der Wert einer Orange-Aktie am 03.11.2026 auf 14.70 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7.18 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Orange einen Börsenwert von 38.50 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Orange S.A. (ex France Télécom)
Analysen zu Orange S.A. (ex France Télécom)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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