CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Orange-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Orange-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 13.72 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Orange-Aktie investiert hätte, hätte er nun 72.913 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’071.82 EUR, da sich der Wert einer Orange-Aktie am 03.11.2026 auf 14.70 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7.18 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Orange einen Börsenwert von 38.50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch