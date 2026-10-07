CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orange von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit der Orange-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Orange-Papier bei 13.22 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Orange-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7.567 Orange-Aktien. Die gehaltenen Orange-Papiere wären am 06.10.2026 106.39 EUR wert, da der Schlussstand 14.06 EUR betrug. Mit einer Performance von +6.39 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Orange betrug jüngst 37.29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch