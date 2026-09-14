CAC 40-Wert Michelin SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Michelin SA von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde die Michelin SA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Michelin SA-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 31.46 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 3.179 Michelin SA-Aktien. Die gehaltenen Michelin SA-Anteile wären am 11.09.2026 106.36 EUR wert, da der Schlussstand 33.46 EUR betrug. Die Steigerung von 100 EUR zu 106.36 EUR entspricht einer Performance von +6.36 Prozent.

Insgesamt war Michelin SA zuletzt 22.67 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch