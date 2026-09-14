Michelin Aktie 119105381 / FR001400AJ45
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14.09.2026 10:02:17
CAC 40-Wert Michelin SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Michelin SA von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Michelin SA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde die Michelin SA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Michelin SA-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 31.46 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 3.179 Michelin SA-Aktien. Die gehaltenen Michelin SA-Anteile wären am 11.09.2026 106.36 EUR wert, da der Schlussstand 33.46 EUR betrug. Die Steigerung von 100 EUR zu 106.36 EUR entspricht einer Performance von +6.36 Prozent.
Insgesamt war Michelin SA zuletzt 22.67 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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