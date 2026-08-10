Michelin Aktie 119105381 / FR001400AJ45
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10.08.2026 10:02:24
CAC 40-Wert Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Michelin SA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Michelin SA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem Michelin SA-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 23.81 EUR wert. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 42.008 Michelin SA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’451.80 EUR, da sich der Wert eines Michelin SA-Anteils am 07.08.2026 auf 34.56 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 45.18 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Michelin SA belief sich jüngst auf 23.42 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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