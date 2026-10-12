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Michelin Aktie 119105381 / FR001400AJ45

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Profitables Michelin SA-Investment? 12.10.2026 10:02:29

CAC 40-Wert Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Michelin SA von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Michelin SA-Einstiegs gewesen.

Michelin
31.27 CHF 0.89%
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Das Michelin SA-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 29.49 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 33.910 Michelin SA-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Michelin SA-Aktie auf 33.41 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’132.93 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 13.29 Prozent angewachsen.

Michelin SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 22.64 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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