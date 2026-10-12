CAC 40-Wert LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LEGRAND-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde das LEGRAND-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 88.18 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.134 LEGRAND-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der LEGRAND-Aktie auf 138.90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 157.52 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 57.52 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete LEGRAND eine Marktkapitalisierung von 36.41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch