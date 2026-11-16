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16.11.2026 10:02:16
CAC 40-Wert LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEGRAND von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen LEGRAND-Investment gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der LEGRAND-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs des LEGRAND-Papiers betrug an diesem Tag 94.80 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 EUR in die LEGRAND-Aktie investierten, hätten nun 105.485 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 136.40 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 14’388.19 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +43.88 Prozent.
LEGRAND erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 35.75 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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