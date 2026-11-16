CAC 40-Wert LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEGRAND von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der LEGRAND-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs des LEGRAND-Papiers betrug an diesem Tag 94.80 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 EUR in die LEGRAND-Aktie investierten, hätten nun 105.485 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 136.40 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 14’388.19 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +43.88 Prozent.

LEGRAND erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 35.75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch