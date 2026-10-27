CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kering von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Kering-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende stand das Kering-Papier an diesem Tag bei 648.00 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 0.154 Kering-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 27.71 EUR, da sich der Wert eines Kering-Anteils am 26.10.2026 auf 179.56 EUR belief. Mit einer Performance von -72.29 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Kering markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 22.02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch