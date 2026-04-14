Kering Aktie 21591 / FR0000121485
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14.04.2026 10:02:19
CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kering-Investment von vor 5 Jahren verloren
Bei einem frühen Kering-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Kering-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Kering-Papier an diesem Tag bei 632.90 EUR. Bei einem Kering-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15.800 Kering-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.04.2026 auf 272.05 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’298.47 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 57.02 Prozent abgenommen.
Kering erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 33.89 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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