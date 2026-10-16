Euronext NV Aktie 24649892 / NL0006294274
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16.10.2026 10:02:18
CAC 40-Wert Euronext NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Euronext NV-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Euronext NV-Aktien verdienen können.
Am 16.10.2021 wurden Euronext NV-Anteile an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 100.30 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 99.701 Euronext NV-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16’530.41 EUR, da sich der Wert eines Euronext NV-Anteils am 15.10.2026 auf 165.80 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 65.30 Prozent angezogen.
Euronext NV markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16.56 Mrd. Euro. Euronext NV-Anteile wurde am 20.06.2014 an der Börse PAR erstmalig gehandelt. Die Euronext NV-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 19.40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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