CAC 40-Wert Euronext NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Euronext NV-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Euronext NV-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Euronext NV-Aktie an diesem Tag 65.95 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 EUR in die Euronext NV-Aktie investierten, hätten nun 15.163 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Euronext NV-Aktie auf 161.70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’451.86 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 145.19 Prozent angezogen.

Euronext NV war somit zuletzt am Markt 16.14 Mrd. Euro wert. Am 20.06.2014 fand der erste Handelstag der Euronext NV-Aktie an der Börse PAR statt. Damals wurde der erste Kurs der Euronext NV-Aktie bei 19.40 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch