CAC 40-Wert Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eurofins Scientific SE von vor 10 Jahren verdient

Am 12.10.2016 wurde das Eurofins Scientific SE-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Eurofins Scientific SE-Aktie bei 40.65 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 2.460 Eurofins Scientific SE-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 09.10.2026 189.74 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 77.12 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 89.74 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Eurofins Scientific SE zuletzt 13.39 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch