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Eurofins Scientific Aktie 58317129 / FR0014000MR3

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Eurofins Scientific SE-Investmentbeispiel 28.09.2026 10:02:19

CAC 40-Wert Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Eurofins Scientific SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Eurofins Scientific SE-Aktie Investoren gebracht.

Eurofins Scientific
74.09 CHF 1.83%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR Handel mit Eurofins Scientific SE-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Eurofins Scientific SE-Aktie betrug an diesem Tag 53.04 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 18.854 Eurofins Scientific SE-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.09.2026 1’458.52 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 77.36 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 45.85 Prozent gesteigert.

Eurofins Scientific SE wurde am Markt mit 13.43 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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