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|Lukrativer Eurofins Scientific SE-Einstieg?
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09.11.2026 10:02:21
CAC 40-Wert Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Eurofins Scientific SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Eurofins Scientific SE-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Die Eurofins Scientific SE-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 40.75 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1’000 EUR in die Eurofins Scientific SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 24.543 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Eurofins Scientific SE-Papiers auf 88.64 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’175.48 EUR wert. Damit wäre die Investition um 117.55 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Eurofins Scientific SE belief sich zuletzt auf 15.39 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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