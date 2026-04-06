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Eurofins Scientific Aktie 58317129 / FR0014000MR3

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Langfristige Performance 06.04.2026 10:02:18

CAC 40-Wert Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eurofins Scientific SE von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Eurofins Scientific SE-Aktien verdienen können.

Eurofins Scientific
61.47 CHF 2.89%
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem Eurofins Scientific SE-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Eurofins Scientific SE-Papier 47.59 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Eurofins Scientific SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 2.101 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 140.58 EUR, da sich der Wert eines Eurofins Scientific SE-Papiers am 02.04.2026 auf 66.90 EUR belief. Mit einer Performance von +40.58 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Eurofins Scientific SE belief sich zuletzt auf 11.41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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